Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Brand einer Lagerhalle in einem Industriegebiet in Hamburg-Rothenburgsort hat die Feuerwehr ihren Löscheinsatz am Freitag erfolgreich beendet. Das Feuer war am Donnerstagabend in der rund 600 Quadratmeter großen Halle ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte. Nachdem Einsatzkräfte die Flammen bereits am Morgen vollständig gelöscht hatten, kontrollierte die Feuerwehr das Gebäude dann tagsüber nur noch in regelmäßigen Abständen auf Glutnester.

In dem Gebäude war Inventar aus Entrümpelungen untergebracht, darunter Waschmaschinen, Fahrräder und Möbel. Die Brandursache war am Freitag zunächst noch unklar. Auch zur Schadenshöhe ließen sich keine Angaben machen.