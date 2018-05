Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Flughafen will den gestorbenen Altbundeskanzler Helmut Schmidt ehren. Das hätten die Gesellschafter des Airports - mehrheitlich die Stadt und der Betreiber AviAlliance - beschlossen, teilte die Senatspressestelle am Freitag mit. Der Flughafen-Aufsichtsrat habe sich dem Wunsch angeschlossen. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des Flughafens und der Verkehrsbehörde werde nun Vorschläge für eine "würdevolle Ehrung" erarbeiten.

Der Altkanzler war am 10. November im Alter von 96 Jahren in seiner Heimatstadt gestorben. Danach war die Idee aufgekommen, den Hamburg Airport in "Helmut Schmidt Flughafen" umzubenennen.

"Deutschland hat Helmut Schmidt, dem Staatsmann aus Hamburg, dem großen Europäer und Weltbürger viel zu verdanken. Es ist daher angemessen und entspricht dem Wunsch vieler Bürger seiner Heimatstadt, ihm eine solche Würdigung zuteilwerden zu lassen", sagte Bürgermeister Olaf Scholz (SPD).

Schmidt - mit seinem Wohnhaus in Hamburg-Langenhorn ein Airport-Nachbar - war viele Jahre Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats. Er stellte 1952 in der Wirtschaftsbehörde die Weichen, dass die Lufthansa nur drei Jahre später den Flugbetrieb in Hamburg aufnahm.