Hamburg (dpa/lno) - Unbekannte Täter sind am Sonntagmorgen in ein Juweliergeschäft im Hamburger Stadtteil St. Georg eingebrochen und haben Schmuck entwendet. Sie seien über die Seitentür eines Bekleidungsgeschäfts in das betroffene Gebäude eingedrungen und hätten dort in den Toilettenräumen ein Loch in die Wand geschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. So verschafften sie sich Zugang zu dem Geschäft. Mit ihrer Diebesbeute ergriffen sie anschließend die Flucht. Zum Wert des gestohlenen Silber- und Modeschmucks machte die Polizei keine Angaben.

Polizeimeldung