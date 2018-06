Hamburg (dpa/lno) - Bei einem gemeinsamen Schwerpunkteinsatz von Hamburger und Bundespolizei sind am Wochenende 14 mutmaßliche Taschendiebe festgenommen worden. Zivilfahnder hätten die Verdächtigen im Alter zwischen 14 und 44 Jahren auf frischer Tat am S-Bahnhof Reeperbahn, auf St. Pauli und in fahrenden S-Bahnen ertappt, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag mit. Die Beamten stellten Smartphones, Geldbörsen und weitere Diebesgut im Wert von 3000 Euro sicher.

Polizeimitteilung