Hamburg (dpa) - René Adler strebt einen Dauervertrag beim Hamburger SV an. "Ich fühle mich pudelwohl in Hamburg, ich lebe diesen Verein. Ich hätte nichts dagegen, noch ein paar Jahre für den HSV zu spielen", sagte der 30 Jahre alte Torwart des Fußball-Bundesligisten in der TV-Sendung "Sportclub" des NDR am Sonntagabend. Der Vertrag des Schlussmanns läuft im Sommer 2017 aus. Im März oder April nächsten Jahres wollen beide Seiten verhandeln.

"Ich möchte noch sechs Jahre Fußball haben und meine Leistung bringen", sagte der frühere Nationaltorwart. Seinen ersten HSV-Vertrag hatte er 2012 über fünf Jahre abgeschlossen. Von Hamburg sei er immer noch überzeugt, betonte er. "Ich würde mich schon als sehr, sehr vereinstreu beschreiben." Adler hat in seiner Karriere nur für drei Vereine gespielt: Bayer Leverkusen und HSV in der Bundesliga und den VfB Leipzig in der Jugend.

Den dramatischen Abstiegskampf wie in den vergangenen beiden Jahren will er "nicht noch einmal erleben, aber auch nicht missen". Adler hob die Zeit mit dem aktuellen Trainer hervor: "Was wir speziell mit Bruno Labbadia erlebt haben und wie wir zusammengestanden und gefightet haben, das werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Das hat mich schon extrem geprägt."

