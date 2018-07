Hamburg (dpa/lno) - Der Wohnungsbau hat die Baukonjunktur in Hamburg im Jahresverlauf in Schwung gehalten. Das Bauhauptgewerbe hat nach Angaben des Statistikamts Nord in den ersten drei Quartalen dieses Jahres Umsätze von 1,4 Milliarden Euro verzeichnet, ein Zuwachs von zehn Prozent verglichen mit der Vorjahresperiode. Dabei legte der Wohnungsbau mit einem Zuwachs von 18 Prozent auf 373 Millionen Euro überdurchschnittlich zu. Dagegen gingen die Auftragseingänge im Berichtszeitraum insgesamt um mehr als ein Fünftel auf 768 Millionen Euro zurück. Das zeigt sich im Verkehrs-, im gewerblichen und industriellen Bau sowie im Wohnungsbau mit hier minus 15 Prozent.