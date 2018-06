Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Hamburg ist in der Nacht zum Dienstag ein 61-jähriger Patient ums Leben gekommen. Die Feuerwehr konnte nur noch den Leichnam aus dem Zimmer bergen, teilte die Polizei am Morgen mit.

Mitarbeiter der Station hatten Rauch in dem Zimmer bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. 14 Patienten und zwei Mitarbeiter wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht.

Das Feuer breitete sich nicht weiter aus. Details waren noch unklar. Brandermittler nehmen im Laufe des Tages die Untersuchungen auf.