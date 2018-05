Hamburg (dpa/lno) - Der zuletzt grippekranke Kapitän Johan Djourou soll an diesem Mittwoch wieder Teile des Teamtrainings beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV absolvieren. Das teilte der HSV am Dienstag via Twitter mit. Der Schweizer Nationalspieler habe am Dienstag bereits individuell auf dem Rad trainiert. Djourou könnte damit für einen Einsatz an diesem Samstag (Volksparkstadion/15.30 Uhr) im letzten Hinrundenspiel gegen den FC Augsburg infrage kommen. Am vergangenen Samstag in Wolfsburg (1:1) hatte der Innenverteidiger wegen eines grippalen Infekts gefehlt.

Dagegen musste Innenverteidiger Cléber Reis das Training wegen Kniebeschwerden abbrechen. Ob er gegen Augsburg spielen kann, ist ungewiss. "Werden von Tag zu Tag sehen, wie es klappt", twitterte der HSV.

Twitter-Mitteilung des HSV