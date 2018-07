Magdeburg (dpa/lno) - Handball-Bundesligist SC Magdeburg, nächster Gegner des insolvenzbedrohten HSV Hamburg am Sonntag (15.00 Uhr/ Barclaycard-Arena), hat sich von Trainer Geir Sveinsson getrennt. Das erfuhr der Mitteldeutsche Rundfunk nach einer Sitzung des Vorstandes am Montagabend. Als Interimstrainer fungieren zunächst der bisherige Jugendkoordinator und frühere SCM-Star Bennet Wiegert sowie Torwartcoach Tomas Svensson. Das Duo soll das Team bereits am Mittwoch im Pokal-Viertelfinale gegen Frisch Auf Göppingen betreuen. Der Verein bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag diesen Schritt, wollte jedoch am Vormittag erst die Mannschaft informieren.

Der Isländer Sveinsson hatte das Team seit Sommer 2014 betreut, er führte den einstigen Champions-League-Gewinner ins DHB-Pokalfinale und in den Europacup. Nach zuletzt schwachen Leistungen und dem Absturz ins Bundesliga-Mittelmaß geriet Sveinsson aber in die Kritik.

Das Hinspiel gegen den HSV hatte der SCM mit 32:28 gewonnen. Zuletzt war der HSV aber das formstärkere Team - mit vier Siegen in Serie hatten sich die Hamburger auf Rang fünf geschoben. Die elftplatzierten Magdeburger rechnen damit, dass die Partie am Sonntag ungeachtet der HSV-Finanzkrise und trotz Rückständen bei der Arenamiete stattfindet: "Wir planen so, dass wir da am Sonntagmorgen hinfahren, spielen und wieder nach Hause fahren", sagte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt der "Hamburger Morgenpost" (Dienstag).

Spielplan HSV