Hamburg (dpa/lno) - Nach der vermutlich religiös motivierten Attacke auf einen Iraner vor fast zwei Monaten in einer Hamburger Flüchtlingsunterkunft hat die Polizei den mutmaßlichen Täter jetzt verhaftet. Der Afghane sei am Montag in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in der Schnackenburgallee wiedererkannt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann soll den 24-jährigen Iraner Mitte Oktober mit einem Teleskopschlagstock angegriffen haben, kurz nachdem dieser ihm berichtet habe, dass er zum Christentum übergetreten sei. In einigen islamischen Ländern steht darauf die Todesstrafe. Der Mann war nach der Tat untergetaucht. Nun sei er wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Mitteilung der Polizei