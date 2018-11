Hamburg (dpa/lno) - Die Rocklegenden von AC/DC kommen auch 2016 nach Deutschland. Die Australier geben zwei Konzerte in Hamburg und Leipzig, wie die Konzertagentur am Dienstag mitteilte. Im Mai dieses Jahres hatte die Band bei ihren ausverkauften Auftritten bundesweit 750 000 Zuschauer begeistert. Ihr aktuelles Album "Rock or Bust" verkaufte sich allein in Deutschland nach Agenturangaben 700 000 Mal. Am 26. Mai 2016 treten die Alt-Rocker im Hamburger Volksparkstadion auf, am 1. Juni dann in der Red Bull Arena in Leipzig. Der Vorverkauf startet an diesem Freitag.

