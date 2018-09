Hamburg (dpa/lno) - Die Einwohner Hamburgs haben von der Industrie in ihrer Stadt ein überwiegend positives Bild. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Instituts Meinecke & Rosengarten im Auftrag der Wirtschaftsbehörde, der Handelskammer, des Industrieverbandes und des DGB Nord, die am Mittwoch in der Hansestadt vorgestellt wurde. Danach verbinden 51 Prozent der Hamburger eher positive oder neutrale Gedanken mit dem Industriestandort Hamburg und nur elf Prozent negative. Die weitaus meisten Hamburger sind überzeugt, dass die Industrie ein wesentlicher Bestandteil und wichtig für die Zukunft der Stadt ist.

