Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV ordnet seine Nachwuchsarbeit neu. Der Vorstand sprach den Ex-Profis Soner Uysal und Christian Rahn bis Saisonende das Vertrauen für die U23 aus. Cheftrainer Uysal hatte Mitte September die Verantwortung übernommen, nachdem Josef Zinnbauer zum FC St. Gallen in die Schweiz gewechselt war. "Es ist Struktur in unserem Spiel zu sehen, das Trainer-Team leistet gute Arbeit", wird Direktor Sport Bernhard Peters am Donnerstag auf der Homepage des HSV zitiert. In der Rückrunde geht es für den Bundesliga-Nachwuchs um den Klassenverbleib in der Regionalliga. Derzeit bekleidet der HSV Rang 14.

Eine neue Position im Verein wird Marinus Bester bekleiden. Der ehemalige Stürmer wird als Talentbegleiter fungieren und soll den Nachwuchsspielern auf dem Weg ins Profiteam zur Seite stehen. "Diese personelle Entscheidung ist ein weiterer Baustein in der Nachwuchsarbeit des HSV, um die Übernahme-Quote insbesondere nach der U19 zu erhöhen", sagte Peters.

