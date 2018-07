Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Polizei fahndet nach der Vergewaltigung einer 18-Jährigen in Hamburg-St. Pauli öffentlich nach einem Verdächtigen. Der Mann stehe unter Verdacht, die junge Frau Anfang Oktober in einem Park vergewaltigt zu haben, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Die 18-Jährige hatte den Verdächtigen zuvor mit einer Freundin in einem Club kennengelernt. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizeimeldung