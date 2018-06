Hamburg (dpa/lno) - Rund 400 Menschen haben sich in der Hamburger Innenstadt für die Rechte von Flüchtlingen stark gemacht. Bei der "Schüler-Demo für Bleiberecht" richteten sich die Demonstranten am Freitag auch gegen rassistische Hetze. Nicht nur Schüler beteiligten sich an dem Umzug - Teilnehmer unterschiedlichen Alters hielten Plakate mit Aussagen wie "Wir sind so sauer" oder "Kein Mensch ist illegal" in die Höhe. Wie ein Polizeisprecher am Nachmittag mitteilte, verlief Demonstration und Kundgebungen friedlich.