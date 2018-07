Veitshöchheim (dpa/lno) - Die fränkischen Winzer haben ihre typische Weinflasche, den Bocksbeutel, mit Hilfe eines Hamburgers optisch generalüberholt. Für das neue Design der Flasche, das moderner, frischer und eleganter wirken soll, zeichnet der bekannte Hamburger Designer Peter Schmidt verantwortlich. Die Grundform des Bocksbeutels ist nach wie vor eher rund und gedrungen. Doch die Flasche ist nun weniger bauchig und mit Kanten versehen worden. "Gerade jetzt, wo wir den regionalen Trend in der Wirtschaft verspüren, ist es wichtig, dass wir uns zu diesem identitätsstiftenden Symbol bekennen", sagte Bayerns Landwirtschaftsminister Helmut Brunner (CSU) am Freitag in Veitshöchheim (Landkreis Würzburg).

Beim Stapellauf wurden in der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau zunächst 3000 neue Flaschen befüllt und etikettiert. In Serie soll die neue Flasche voraussichtlich im kommenden Sommer gehen. Franken ist mit 99 Prozent der Anbaufläche das wichtigste Weinanbaugebiet in Bayern.

