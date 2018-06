Augsburg (dpa/lno) - Der FC Augsburg will sein denkwürdiges Fußball-Jahr 2015 in der Bundesliga erfolgreich beenden. "Ich hoffe, dass wir unsere Serie verteidigen und dass der Akku hält, um erfolgreich zu sein. Wir wollen einen positiven Abschluss", kündigte Augsburgs Trainer Markus Weinzierl am Freitag an. Die bayerischen Schwaben gastieren am Samstag (15.30 Uhr) beim Hamburger SV. Bis auf die Langzeitverletzten kann der Coach dabei fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Ja-Cheol Koo sei angeschlagen, teilte Weinzierl mit. Dominik Kohr muss nach der fünften Gelben Karte gesperrt aussetzen.

Zuletzt blieb Europa-League-Starter Augsburg in vier Liga-Partien in Serie unbesiegt, auswärts gelangen in Stuttgart und Köln wichtige Erfolge. "Wir werden alles versuchen, das Jahr in Hamburg mit einem Sieg abzuschließen", sagte Manager Stefan Reuter. In der vergangenen Woche hatte der FCA erstmals seit dem 6. Spieltag wieder die Abstiegszone verlassen.

