Schwerin (dpa/mv) - Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns plädiert für den Anschluss der Landeshauptstadt Schwerin und des Großraums Parchim an die Metropolregion Hamburg. Mit großer Mehrheit forderte das Parlament am Freitag die Landesregierung auf, bei den Partnern im Westen aktiv für eine Erweiterung zu werben. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass die enge Kooperation im Gebiet um Hamburg wichtige Wachstumsimpulse setze, betonte die SPD-Abgeordnete Stefani Drese. Davon profitierten die Menschen in Westmecklenburg und das zeige sich auch daran, dass der Bevölkerungsrückgang dort gestoppt sei. Der Landtag sprach sich dafür aus, insbesondere Projekte in den Bereichen Energie, Verkehr und Siedlungsentwicklung weiter voranzutreiben.



Hamburg ist im Norden Zentrum von Handel und Wirtschaft. Das Land Mecklenburg-Vorpommern war im April 2012 per Staatsvertrag offiziell als viertes Bundesland der Metropolregion beigetreten. Sie umfasst um Hamburg herum bislang 17 Kreise. Die Region reicht von Dithmarschen und Cuxhaven an der Nordsee, über Uelzen und Lüchow-Dannenberg im Südosten Hamburgs bis Ludwigslust und Grevesmühlen im Osten. Rund 1,7 Millionen Arbeitnehmer sind hier tätig.

Handlungsrahmen Metropolregion