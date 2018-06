Hamburg (dpa/lno) – Mit einem Sieg wollen die Frauen des VT Aurubis in die Rückrunde der Volleyball-Bundesliga starten. Die Mannschaft empfängt am Sonntag um 15.00 Uhr in der heimischen CU-Arena den Köpenicker SC. In der Hinrunde hatten die Hamburgerinnen gegen die Berlinerinnen mit 1:3 verloren.

"Unser Team ist in kurzer Zeit zu einer homogenen Einheit geworden", sagte VTA-Pressesprecher Georg Bücking und betonte: "Die Spielerinnen gehen immer bis an ihre Grenzen und haben sich dadurch auch die Unterstützung ihrer Fans verdient." Die Hamburgerinnen sind mit zwölf Punkten Tabellen-Zehnter vor den punktgleichen Köpenickerinnen.

Spielplan VT Aurubis