Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV bestreitet heute sein letztes Pflichtspiel des Jahres. Nach zwölf Monaten mit vielen Aufs und Abs streben die im Sommer erst in der Relegation vor dem Abstieg in die 2. Liga geretteten Hanseaten im Heimspiel gegen den FC Augsburg ihren nächsten Sieg an. "Wir wollen den idealen Abschluss des Jahres haben", sagte Trainer Bruno Labbadia, der den größten Anteil am Aufschwung der Norddeutschen hat. Er übernahm den Club im April als Tabellenletzten, schaffte erst den Klassenverbleib und führte ihn in dieser Saison bisher schon auf Platz neun.

HSV-Homepage