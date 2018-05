Hamburg (dpa/lno) - Eine 81 Jahre alte Frau ist am S-Bahnhof Sternschanze vom Bahnsteig auf die Gleise gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Mehrere Menschen sprangen daraufhin hinterher und retteten die Frau am Freitagabend kurz vor der Einfahrt einer S-Bahn von den Gleisen auf den Bahnsteig, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Die Rentnerin erlitt Frakturen am Kopf, an den Rippen sowie an einem Arm. Die Frau lief mit einer 75 Jahre alten Bekannten am Bahnsteig entlang, als sie stürzte und auf die Gleise fiel. Ein Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen.