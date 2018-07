Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli empfängt die Konkurrenten Leipzig (12.2., 18.30 Uhr) und FSV Frankfurt (19.2., 18:30 Uhr) jeweils am Freitagabend am Millerntor. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag bekanntgab, reisen die Hamburger sonntags nach Duisburg (28.2., 13.30 Uhr) und Heidenheim (6.3., 13.30 Uhr). Eintracht Braunschweig kommt am Donnerstag (3.3., 20:15 Uhr) in die Hansestadt.

Nach dem Trainingsauftakt am 4. Januar reist das Team von Trainer Ewald Lienen vom 15. bis 25. Januar ins Vorbereitungscamp nach Belek/Türkei. Dort testen sie sich gegen Lechia Danzig (17.1.), FC Vaduz (22.1.) und Rapid Wien (24.1.). Vor dem Zweitliga-Start Anfang Februar misst sich St. Pauli am 30.1. (14.00 Uhr) mit Aalborg BK.

