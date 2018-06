Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV muss am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga sonntags (14.2./15.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach antreten. Wie die Deutsche Fußball Liga am Montag mitteilte, geht es am Freitag, den 19. Februar (20.30 Uhr), zu Eintracht Frankfurt. Gegen den FC Ingolstadt spielen die Norddeutschen samstags (27.2./15.30 Uhr), beim FC Schalke 04 an einem Mittwoch (2.3./20.00 Uhr). Erneut für Sonntag wurde die Partie der Hanseaten am 6. März (17.30 Uhr) gegen Hertha BSC angesetzt.

Auch in den Weihnachtsferien arbeiten unterdessen die Rekonvaleszenten Gojko Kacar, Albin Ekdal und Marcelo Diaz im Volkspark an ihrem Comeback. Wie der HSV via Twitter mitteilte, schufteten die drei Profis im Kraftraum.

HSV auf Twitter

DFL-Ansetzungen