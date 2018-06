Hamburg (dpa/lno) - Ein maskierter Mann hat am Sonntagabend eine Tankstelle in Hamburg-Horn überfallen. Der Täter bedrohte die 22-jährige Verkäuferin mit einer Schusswaffe und zwang sie zur Herausgabe der Kasseneinnahmen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Räuber flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld unerkannt in Richtung Hamburger Innenstadt. Über die Höhe des Betrags machte die Polizei keine Angaben.