Hamburg (dpa) - Bei der Lufthansa Technik in Hamburg wird künftig die Finanzmanagerin Constanze Hufenbecher die Kasse verwalten. Der Aufsichtsrat bestellte die 45-Jährige zum 1. Februar als Nachfolgerin des langjährigen Finanzvorstands Peter Jansen (61), teilte das Unternehmen am Montag in Hamburg mit. Hufenbecher war zuvor in Branchen außerhalb der Luftfahrt tätig, zuletzt als Finanzchefin von BE Printers und Prinovis, also in der Druckindustrie. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Ihr Vorgänger Jansen hat das Finanzressort 15 Jahre lang geführt und soll weiterhin beratend für das Unternehmen tätig bleiben.

