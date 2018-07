Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers finden weiterhin nicht in die Erfolgsspur. Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin unterlag am Dienstagabend vor 11 840 Zuschauern dem Tabellenführer Eisbären Berlin mit 3:5 (1:1, 1:2, 1:2). Die Tore der Freezers erzielten Philippe Dupuis (19., 29.) und David Wolf (55.). Für Berlin trafen Michael DuPont (5.), Marcel Noebels (26.), Julian Talbot (33.), Andre Rankel (43.) und Spencer Machacek (60.). Für die Freezers bedeutet dies die 15. Niederlage im 29. Saisonspiel.

Die Gastgeber begannen offensiv und hatten gleich in der ersten Spielminute zwei Torchancen durch Marcel Müller und Jerome Flaake zu verbuchen. Das weiterhin schwache Unterzahlspiel brachte die Freezers jedoch in den Rückstand. Überhaupt ereigneten sich in der Verteidigung zahlreiche Puckverluste, so dass der wieder genesene Torhüter Sebastien Caron vielfach gefordert war.

Dank eines abgefälschten Tores von Dupuis gingen die Hanseaten mit einem 1:1 in die erste Drittelpause. Auch das zwischenzeitliche 2:2 ging auf das Konto des kanadischen Spielmachers. Doch die Effektivität der Gäste wurde den Freezers immer wieder zum Verhängnis. Das 2:4 von Rankel sorgte für die Vorentscheidung.

