Hamburg/Bologna (dpa) - Der Kreditversicherer Euler Hermes und der Finanzdienstleister EOS verkaufen ihr gemeinsames Tochterunternehmen Bürgel an die italienische Wirtschaftsauskunftei CRIF. Ein entsprechender Vertrag wurde am vergangenen Freitag unterzeichnet, teilten die Unternehmen in Hamburg mit.

Mit dem Verkauf gehen 100 Prozent der Anteile an Bürgel auf CRIF mit Hauptsitz in Bologna über. Bisher halten Euler Hermes 50,1 und EOS 49,9 Prozent. Der Vollzug werde nach der Zustimmung aller Gremien und Behörden spätestens Ende Februar 2016 erwartet, hieß es.

Bürgel beschäftigt derzeit rund 500 Mitarbeiter in Deutschland. CRIF ist bereits Kooperationspartner von Bürgel in verschiedenen Auslandsmärkten. Die 1988 gegründete Wirtschaftsauskunftei mit etwa 2000 Mitarbeitern ist in 50 Märkten auf vier Kontinenten aktiv und zuletzt durch Übernahmen stetig gewachsen.

Die bisherigen Gesellschafter Euler Hermes und EOS bleiben Bürgel auch in Zukunft verbunden. Sie gehören zu den größten Kunden der Wirtschaftsauskunftei.

Pressemittteilung