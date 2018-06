Hamburg (dpa/lno) - Für Bruno Labbadia ist Weihnachten ein besonderes Fest. "Ich genieße es extrem, im Kreise der Familie meine Ruhe zu haben. Es sind Tage, an denen ich mich richtig fallen lassen kann", berichtete der Trainer des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV in einem Interview auf hsv.de. Traditionell werde jedes Jahr auf Wunsch seiner Tochter der Film "Ist das Leben nicht schön?" geschaut.

"Je nachdem, wie es gerade passt, schauen wir uns den gemeinsam an. So eine richtig alte Schnulze, die sogar noch in schwarz-weiß ist", erklärte Labbadia. Und fügte hinzu: "Dann geht es damit weiter, was wir Essen und wie wir die Bescherung einläuten. Da klingeln wir tatsächlich mit einer Glocke, das ist ganz witzig und auch schön."

Die ruhige Phase bis zum Trainings-Wiederbeginn am 4. Januar 2016 kommt Labbadia gerade recht. Denn der 49-Jährige blickt nach der Übernahme des Trainerjobs am 15. April beim damaligen Tabellenletzten auf ein turbulentes Dreivierteljahr mit der nervenaufreibenden Last-Minute-Rettung in der Relegation gegen den Karlsruher SC zurück. Immerhin: Nach dem erneuten Umbruch im HSV-Kader im Sommer ließ sich das neue Spieljahr in der Hinrunde mit 22 Punkten und Platz zehn ganz ordentlich an.

"Der größte Berg, den wir besteigen mussten, war der Abstiegskampf. Auf die jetzige Hinrunde bezogen würde ich sagen, dass alles andere entspannte Steigungen sind", erklärte Labbadia rückblickend. Und der Ex-Profi ergänzte: "Solange wir nicht in Abstiegsgefahr sind, ist es natürlich auch anstrengend, aber es sind normale Anstrengungen.

