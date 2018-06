Schwerin/Hamburg (dpa) - In seiner Weihnachtsbotschaft hat der Landesbischof der Nordkirche, Gerhard Ulrich, zur Gastfreundschaft für Flüchtlinge und zum Teilen aufgerufen. "Gott kennt keine Obergrenzen, wenn es um Schwache und Elende geht", sagte Ulrich. An die Menschen, die in Ängsten um ihre Zukunft im eigenen Land seien, appellierte der Bischof: "Fürchtet euch nicht vor Veränderungen, vor dem Fremden!" Die Fülle auf den Weihnachtsmärkten, in den Straßen und bei uns zu Hause erinnere daran: "Es ist genug für alle da!"

Ulrich wandte sich zugleich gegen hasserfüllte Parolen. "Das Kreuz dessen, der in der Heiligen Nacht von Bethlehem in der Krippe zu Welt kommt, hat weder Haken noch Nationalfarben", betonte der Bischof. "Das "Christliche" am Abendland zeigt sich dort, wo wir Vielfalt als Reichtum erkennen und Toleranz üben."