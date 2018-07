Hamburg (dpa/lno) - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen sind am Hamburger S-Bahnhof Nettelnburg zwei Männer angeschossen und leicht verletzt worden. Bis zu 25 Männer seien in der Nacht zu Donnerstag aus bisher ungeklärten Gründen aneinandergeraten, dann seien plötzlich mehrere Schüsse gefallen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach wurden zwei Männer im Alter von 23 und 36 Jahren leicht verletzt. Die Polizei nahm sechs Männer zwischen 16 und 45 Jahren vorläufig fest. Warum die beiden Gruppen aneinandergerieten, war am Donnerstagmorgen zunächst unklar.