Hamburg (dpa/lno) - Nach fast fünf Stunden Einsatz haben Feuerwehrleute an Heiligabend einen Schwelbrand in einer Kakaofabrik in Hamburg-Veddel unter Kontrolle gebracht. Die Löscharbeiten gestalteten sich nach Angaben der Feuerwehr am Freitagmorgen schwierig. Starker Qualm trat aus einer Kakaomühle aus. Rund 40 Einsatzkräfte mussten zuerst Teile der Filteranlage auseinanderbauen sowie das betroffene Kakaosilo leeren, um an die Glutnester zu gelangen. Im Silo waren mehrere Tonnen Kakao gelagert. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Bereits im April dieses Jahres hatte es in der Kakaorösterei gebrannt. Damals belief sich der Sachschaden auf 200 000 Euro. Als Brandursache vermutete die Polizei ein heiß gelaufenes Förderband.