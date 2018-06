Straubing (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder einen Erfolg feiern können. Nach zuletzt zwei Niederlagen gewannen die Hamburger am Samstagabend 5:2 (1:2, 3:0, 1:0) bei den Straubing Tigers. Michael Davies (10.), Christoph Schubert (33.), Martin Sertich (35.), Jerome Flaake (36.) und Marcel Müller (58.) erzielten beim sechsten Auswärtssieg die Tore für das Team von Trainer Serge Aubin. Sean O`Connor (18.) und Mike Hedden (19.) trafen vor 4650 Zuschauern für die Hausherren.

Anfangs taten sich die Freezers überaus schwer und brachten sich selbst unter Druck. Für Garrett Festerling war die Partie nach einer Spieldauerstrafe wegen hohen Stocks mit Verletzungsfolge bereits nach einer guten Minute beendet. Beide Gegentore kassierten die Hamburger in Unterzahl.

Drei Tore innerhalb von nur gut drei Minuten bedeuteten Ende des zweiten Drittels dann aber die Wende zugunsten der meist überlegenen Norddeutschen. Marcel Müller setzte den umjubelten Schlusspunkt, als die Straubinger ihren Torhüter vom Eis genommen hatten.