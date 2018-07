Mönchengladbach/Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Lehrer André Schubert hat an seinem Job beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach viel Spaß. "Ich habe herausragende taktische Handlungsmöglichkeiten, meine Spieler begreifen und lernen einfach sehr schnell, sind sehr klug, wissbegierig und haben einen überragenden Charakter. Es ist eine Freude, mit jedem zusammenzuarbeiten", sagte der ehemalige Coach des FC St. Pauli der "Welt am Sonntag" über seine neue Aufgabe. Außerdem habe er das Gefühl, "dass ich als Trainer noch mal besser werde durch die Mannschaft, durch das Niveau, durch das Umfeld".

Euphorie, bekannte Schubert, sei ihm trotz der aktuellen Erfolge mit der Borussia fremd. Dass diese vergänglich sein kann, diese Erfahrung hat er unter anderem in seiner Zeit beim FC St. Pauli gemacht. Bei den Norddeutschen wurde er im Sommer 2011 Nachfolger von Club-Ikone Holger Stanislawski. Im ersten Jahr stand er mit dem Kiez-Club dicht vor dem Aufstieg in die 1. Liga. In seiner zweiten Spielzeit wurde Schubert dann - allerdings nicht nur aus sportlichen Gründen - schon nach wenigen Spieltagen am 26. September 2012 beurlaubt.

Interview