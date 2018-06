Hamburg (dpa/lno) - Die Handballer des finanziell angeschlagenen HSV Hamburg haben auch ihr letztes Bundesliga-Match vor der EM-Pause gewonnen. Im Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen feierten die Hanseaten, die am 16. Dezember einen Insolvenzantrag gestellt haben, ungeachtet aller Probleme am Sonntag beim 36:24 (18:10) ihren siebten Sieg in Serie und untermauerten den vierten Tabellenrang. Vor 10 206 Besuchern waren Hans Lindberg (8/4) und Ilija Brozovic (8) beste HSV-Torewerfer, für die Gäste traf Marcel Schiller (5/1) am meisten.

Trotz der Finanzprobleme soll für die Norddeutschen der Spielbetrieb auch im kommenden Jahr gesichert sein: Nach der Winterpause steht für den HSV am 10. Februar 2016 das Gastspiel beim Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt auf dem Programm. Und das erste HSV-Heimspiel steigt gut eine Woche später am 20. Februar gegen den TVB Stuttgart.

Dann wird Nationalspieler Adrian Pfahl, der nach seinem letzten HSV-Einsatz gegen Göppingen ausgerechnet zu Frisch Auf wechseln wird, nicht mehr dabei sein. Zudem kündigte Trainer Michael Biegler an, seine Option zu ziehen und den HSV spätestens im Sommer zu verlassen.

