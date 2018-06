Hamburg (dpa/lno) - Polizisten am Hamburger Hauptbahnhof einen per Haftbefehl gesuchten Dieb festgenommen. Der 53-Jährige hatte am Donnerstagnachmittag in aggressiver Form Reisende belästigt, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der Mann seit Ende Oktober wegen mehrerer Diebstähle mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde in eine Haftanstalt gebracht, weil er noch eine Freiheitsstrafe von 18 Tagen zu verbüßen hat.