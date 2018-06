Hamburg (dpa/lno)- Die Handball-Frauen des Bundesligisten Buxtehuder SV sind nach der kurzen Weihnachtspause am Montag wieder in das Training eingestiegen. Bereits am Mittwoch (18.00 Uhr) muss das Team von Trainer Dirk Leun in der Halle Nord gegen die HSG Blomberg-Lippe wieder um Punkte kämpfen. "Ich bin optimistisch, dass wir gewinnen", sagte der Coach, der aber auch einräumte: "Die Vorbereitung in den vergangenen Wochen während der WM-Pause war nicht optimal."

Zwar gehörte vom BSV nur Linksaußen Lone Fischer zum deutschen Kader, da Lena Zelmel aber wegen eines Kreuzbandrisses bis Saisonende fehlen wird, musste Leun auf dieser Position improvisieren. Das galt auch für die Kreisläuferposition: Lynn Schneider laborierte an den Folgen eines Muskelfaserrisses, Evelyn Schulz konnte nach einem Bänderriss erst kurz vor Weihnachten wieder ins Training einsteigen. Auch die Rückraumspielerinnen Emily Bölk (Bänderriss) und Jana Podpolinski (Bänderverletzung) arbeiten erst seit kurzem wieder mit dem Team.

"Wir wollen trotzdem zwei Siege aus den Partien gegen Blomberg und am 2. Januar bei der SVG Celle, um weiter nach oben schauen zu können", betonte Leun. Derzeit liegt der DHB-Pokalsieger der vergangenen Saison mit 8:8 Punkten lediglich auf dem siebten Tabellenplatz.

Bundesliga-Tabelle