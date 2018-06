Hamburg (dpa/lno) - Die Bundespolizei hat bei einer 47-jährigen Frau am Hamburger Flughafen einen Elektroschocker sichergestellt. Das Gerät war als Taschenlampe getarnt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 47-Jährige wollte am zweiten Weihnachtstag nach Düsseldorf fliegen, als die Luftsicherheit in ihrem Handgepäck eine Dose entdeckte, die einem Deo-Spray ähnelte. Beim Öffnen stellte sich heraus, dass es sich um eine umgebaute Taschenlampe mit Elektroden handelte, die Stromstöße abgeben. Was die Frau mit dem vermutlich selbstgebastelten Elektroschocker vorhatte, war unklar. Sie erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Nach einer Zahlung von 150 Euro durfte sie - ohne Elektroschocker - weiter reisen.

Polizeimitteilung mit Bildern