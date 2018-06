Hamburg (dpa/lno) - Der Präsident der Handwerkskammer Hamburg, Josef Katzer, hat Wirtschaft und Politik zu einem Schulterschluss bei der weiteren Digitalisierung aufgefordert. Für die Fähigkeit einer Volkswirtschaft, die digitale Zukunft zu meistern, sei Deutschland nicht ausreichend vorbereitet, sagte Katzer am Mittwoch in Hamburg laut Mitteilung. Die Technik des 3-D-Drucks sei weltweit auf dem Vormarsch und werde vom deutschen Mittelstand und vom Handwerk in weiten Teilen nicht einmal wahrgenommen. "Es geht um nicht weniger als eine Revolution in der Produktion", ergänzte Katzer. Um die Umstellung von Geschäftsmodellen zu schaffen, müssten die Firmen von Verwaltungskosten und Bürokratie entlastet werden.

Der Präsident sprach am Abend bei der traditionellen Jahresschlussversammlung, zu der rund 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft eingeladen waren, darunter Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos).

Für die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt verlangte der Kammerpräsident von der Bundesregierung, Menschen in Ausbildung nicht abzuschieben. "Drei Jahre Aufenthalt für die Lehre plus zwei Jahre Arbeit im Betrieb", wiederholte Katzer die Forderung des Handwerks bundesweit. Durch die junge Hamburger Initiative "Flüchtlinge in Handwerksausbildung" sei es im Oktober gelungen, 30 Hilfesuchenden eine Ausbildung als Maler, Bäcker, Gebäudereiniger oder Fleischer zu verschaffen.