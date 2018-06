Hamburg (dpa/lno) - In diesem Jahr wird die Zahl der in Hamburg angekommenen Flüchtlinge deutlich über 61 000 liegen. In den ersten elf Monaten wurden 55 046 Schutzsuchende gezählt. Im Dezember seien bis zum Mittwoch 6325 dazugekommen, hieß es von der Innenbehörde. Im gesamten Vorjahr waren es lediglich 12 653 Flüchtlinge gewesen, die sich in Hamburg gemeldet hätten. Wie es im kommenden Jahr mit der Zahl der Flüchtlinge weitergehe, sei seriös nicht abzuschätzen. Eine endgültige Bilanz für 2015 wollen die Behörden im Januar vorlegen.

Im Dezember ist die Zahl der Schutzsuchenden im Vergleich zu den Vormonaten deutlich gesunken und hat jetzt etwa das Niveau vom August (6676). Im November waren in Hamburg noch 9588 Erstmeldungen gezählt worden, im September und Oktober waren es jeweils mehr als 10 000.

Nicht alle Schutzsuchenden blieben in Hamburg. Ein erheblicher Anteil wird auf andere Bundesländer verteilt, da in Hamburg mehr Flüchtlinge ankommen, als die Hansestadt nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel aufnehmen müsste. Demnach muss Hamburg von allen in Deutschland ankommenden Flüchtlingen 2,5 Prozent aufnehmen.

Ende November waren 19 199 Menschen in den Zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen Hamburgs untergebracht. Dazu kamen 15 511 in Folgeunterkünften, hieß es vom Zentralen Koordinierungsstab für Flüchtlinge.