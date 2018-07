Dresden (dpa/lno) - Eine Maschine der Fluggesellschaft Easyjet hat am Mittwoch auf dem Flug von Hamburg nach Athen wegen eines medizinischen Notfalls an Bord einen ungeplanten Zwischenstopp in Dresden einlegen müssen. Ein Passagier habe dringend medizinische Hilfe gebraucht, sagte Uwe Schuhart, Sprecher der Mitteldeutschen Airport Holding. Kurz vor 9 Uhr landete der Flieger. Zur Identität des Passagiers wurden keine Angaben gemacht. Er kam in ein Dresdner Krankenhaus. Die Maschine setzte daraufhin ihren Flug in die griechische Hauptstadt fort.