Hamburg (dpa) - Die Tourismuswirtschaft im Norden geht zwar positiv gestimmt in das Geschäftsjahr 2016. Als größtes Risiko für das eigene Unternehmen bewerten das Gastgewerbe sowie Reisebüros, -veranstalter und Omnibusbetriebe aber einen drohenden Fachkräftemangel. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturreport der IHK Nord vor. Daran beteiligten sich nach Angaben der Kammern 1134 Betriebe in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Sie befürchten des weiteren steigende Arbeitskosten und sich verändernde wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen.

IHK Nord - Tourismusreport