Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) lehnt einen Verkauf der faulen Schiffskredite der HSH Nordbank nur an deutsche Investoren ab. "Wenn wir Risiken aus der Bank nehmen, müssen wir sie bankfachlich genauso professionell managen, als wenn sie noch in der Bank wären", sagte Tschentscher der Deutschen Presse-Agentur. "Ziel ist auch hier, eine für die Länder möglichst Vermögen schonende Abwicklung des Portfolios." Deutsche Reeder hatten verlangt, dass die Papiere und Schiffe nicht an ausländische Investoren verkauft werden sollen, weil sie dann neue Konkurrenz fürchten. Für die Übernahme fauler Schiffskredite durch die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein sind insgesamt rund 6,2 Milliarden Euro eingepreist.