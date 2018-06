Berlin/Hamburg (dpa) - Der "Tatort"-Darsteller Fahri Yardim lobt seine Kollegin Helene Fischer als gute Schauspielerin. "Dass Helene Fischer ein Schlagerstar ist, war in unserer Arbeit nicht präsent. Wichtig ist, das man sich prinzipiell gut versteht, und das war der Fall", sagte Yardim der "Berliner Zeitung" (Donnerstag). Er ist als Kommissar Yalcin Gümer zusammen mit Til Schweiger (Kommissar Nick Tschiller) und Helene Fischer als Auftragskillerin Leyla in einer Tatort-Doppelfolge am 1. und 3. Januar zu sehen. Fischer habe sehr viel mediale Erfahrung und sei ein Bühnen-Profi. "Wenn es mal - theoretisch gesehen - den Aufbau und Kontext "Helene Fischer" - nicht gäbe, würden viele Leute sagen: Das ist aber 'ne tolle Schauspielerin!".

Die türkischen Wurzeln des Kommissars Yalcin spielen nach Yardims Ansicht für den Film keine Rolle. "Yalcin Gümer ist vor allem Hamburger, was sich allein schon sprachlich äußert ... Er hat eine Hafen-trunkene Warmherzigkeit und eine ehrliche Treue", sagte Yardim. "Bei Kategorien wie mit "türkischen Wurzeln" verzweifle ich immer, denn was genau meint man damit?" Letztlich gehe es immer um "universelle menschliche Erfahrungen".

Er liebe auch Tierfilme, weil es dort ums Wesentliche gehe. "Geboren werden, wachsen, sich anpassen müssen, überleben lernen, scheitern, kämpfen, vergehen, sterben ... Jedem, der auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist, empfehle ich gute Tierdokumentationen", sagte Yardim.

