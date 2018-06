Hamburg (dpa/lno) - Beim traditionellen Silvesterlauf Rund um die Teichwiesen in Hamburg war Kibron Ghebretinse in 40:30 Minuten Schnellster über die Langdistanz von 10,4 Kilometern. Zweiter hinter dem aus Eritrea stammenden Wahl-Hamburger wurde Joachim Escherich (TH Eilbeck) in 42:30 Minuten. Bei den Frauen gewann wenige Stunde vor dem Jahreswechsel Katja Reuschlein (Kaifu Tri-Team) in 45:17 Minuten.

Trotz des schlechten Wetters hatten bei der mittlerweile 32. Auflage in der Hansestadt insgesamt 1258 Teilnehmer eine, zwei, drei oder vier Runden absolviert. Viele Starterinnen und Starter waren auch diesmal wieder verkleidet - unter anderem als Gorilla, Pirat, Elch, Freiheitsstatue, Glücksschwein oder als Weihnachtsmann.

