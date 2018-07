Hamburg (dpa/lno) - Zehn Autos sind wegen dichtem Nebel in der Silvesternacht auf der Autobahn 25 beim Kreuz Hamburg-Südost zusammengestoßen. Dabei wurden sechs Menschen leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Kurz hintereinander war es in beiden Fahrtrichtungen zu drei Unfällen mit insgesamt zehn beteiligten Autos gekommen. Die Autobahn wurde wegen der Unfälle bis in die Morgenstunden gesperrt.