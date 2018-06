Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Towers haben in der zweiten Basketball-Bundesliga ProA am Samstagabend den siebten Heimsieg in Serie gefeiert. Vor der Vereinsrekordkulisse von 3400 Zuschauern in der ausverkauften Inselparkhalle bezwangen die Wilhelmsburger den Tabellenführer Science City Jena mit 73:63 (31:28). Zum Rückrundenstart war der amerikanische Forward Jonathon Williams mit 18 Punkten der Topscorer für das "Türme"-Team von Trainer Hamed Attarbashi. Die fünftplatzierten Towers, die nun zehn Siege und sechs Niederlagen auf dem Konto haben, treten als nächstes am 10. Januar bei den ETB Wohnbau Baskets Essen an.