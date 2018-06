Hamburg (dpa/lno) - Beim German Masters in der Hamburger Curling-Halle vom 21. bis 24. Januar gehen erneut mehrere Weltklasse-Teams an den Start. Zu den Favoriten zählt Welt- und Europameister Niklas Edin aus Schweden mit seinem Team. Ebenfalls angekündigt haben sich die Schotten Tom Brewster und David Murdoch, die 2014 bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi zusammen Silber gewannen, in der Hansestadt aber jeweils mit einem eigenen Quartett antreten. Masters-Titelverteidiger Sven Michel aus der Schweiz hat ebenfalls zugesagt - ebenso der südkoreanische Skip Soo Hyuk Kim.

