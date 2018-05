Hamburg (dpa/lno) - Das Hamburger Winternotprogramm für Obdachlose hat dem jüngsten Kälteeinbruch standgehalten. "Es ist dieses Jahr vergleichsweise gut aufgestellt", sagte am Montag ein Sprecher der Diakonie, die an dem städtischen Programm für obdachlose Menschen beteiligt ist. Knapp 90 Prozent der insgesamt 890 Schlafplätze für Menschen in Not sind demnach aktuell belegt. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet. Solange es wie vergangenen Winter nicht wieder zahlreiche bedürftige Arbeitsmigranten gebe, denen das Geld ausgeht, sei das Programm gerüstet, sagte der Sprecher.

Dennoch fordert Diakoniechef Dirk Ahrens eine Ausweitung des Winternotprogramms: "Von den zentralen Erstaufnahmen für Flüchtlinge können wir lernen, dass es sinnvoll und möglich ist, auch den wohnungslosen Menschen bei Nässe und Kälte tagsüber den Aufenthalt drinnen zu gestatten", teilte Landespastor Ahrens mit. Die Stadt sei ihrer Verpflichtung zur Unterbringung von Wohnungslosen nicht annähernd nachgekommen. Er forderte den Senat dazu auf, konkrete Pläne zur Halbierung der Wohnungslosigkeit in den nächsten fünf Jahren vorzulegen.

Bericht des "Hamburger Abendblatts"