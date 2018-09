Auckland (dpa/lno) - Carina Witthöft hat beim Tennisturnier in Auckland das deutsche Erstrunden-Duell mit Tatjana Maria für sich entschieden. Die 20 Jahre alte Hamburgerin gewann am Montag in 91 Minuten 6:2, 7:6 (7:3) gegen ihre acht Jahre ältere Gegnerin aus Bad Saulgau. Im Achtelfinale der mit 250 000 Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung trifft die Norddeutsche nun auf die an Nummer fünf gesetzte Amerikanerin Sloane Stephens oder Polona Hercog aus Slowenien. Für Mona Barthel dagegen begann die neue Saison mit einer Enttäuschung. Die 25-Jährige aus Neumünster musste ihre Partie gegen die Russin Swetlana Kusnezowa beim Stand von 2:6, 1:1 aufgeben.

