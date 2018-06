Berlin/Büchel/Jagel (dpa) - Rund 100 Soldaten der Luftwaffe sind am Montag zu ihrem Syrien-Einsatz gestartet. In einem Airbus hoben sie von Hamburg aus ab Richtung Nato-Stützpunkt Incirlik in der Türkei, wie ein Sprecher der Luftwaffe in Berlin sagte.

Am Dienstag folgen vier "Tornado"-Aufklärungsjets in die Türkei: Zwei vom Fliegerhorst Jagel und zwei aus Büchel in Rheinland-Pfalz. Von Mitte Januar an sollen insgesamt sechs "Tornados" zu Aufklärungsflügen nach Syrien abheben. Sie sind Teil des deutschen Beitrages zum internationalen Militäreinsatz im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Am Montag machten sich Piloten, Techniker und Bodenpersonal auf den Weg, sagte der Sprecher. Der Einsatz in Syrien gilt als eine der heikelsten Missionen in der Geschichte der Bundeswehr.

